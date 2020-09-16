В деревне Морозовица под Великим Устюгом построили водопровод

16.09.2020 [Общество]

В деревне Морозовица Великоустюгского района завершено строительство водопровода. Работы проведены в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

— В кратчайшие сроки мы провели конкурсные процедуры по строительству сетей водоснабжения протяженностью 2,67 км. Подрядчик успешно выполнил условия муниципального контракта, работы приняты в полном объеме. Стоимость — более 7 млн рублей, — сообщает глава Великоустюгского района Александр Кузьмин на своей странице в соцсети.

Шесть точек подключения к водопроводу появились в районе новой застройки.

— Сейчас местные жители полностью обеспечены качественной водопроводной водой, — резюмировал Кузьмин. 

Ранее NewsVo сообщал, что до конца года обещают закончить ремонт автодороги, идущей из Морозовицы до Гледенского Троицкого мужского монастыря. Финансирование ремонта ведется из средств Дорожного фонда области. В порядок приводят только самые разрушенные участки.

Этой весной, как сообщает пресс-служба регионального правительства, «были выполнены работы по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия» на двух участках общей протяженностью 700 метров.

Тэги: водопровод, питьевая вода

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