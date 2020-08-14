Дорогу до Гледенского монастыря отремонтируют до конца года

14.08.2020 [Общество]

Подрядчик обещает закончить ремонт автодороги, ведущей из великоустюгского села Морозовица до Гледенского Троицкого мужского монастыря, до конца года. Финансирование ремонта ведется из средств Дорожного фонда области. В порядок приводят только самые разрушенные участки.

Этой весной, как сообщает пресс-служба регионального правительства, «были выполнены работы по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия» на двух участках общей протяженностью 700 метров.

«Вместе с тем другие участки также находятся в неудовлетворительном состоянии. Их протяженность составляет 750 метров. Стоимость выделяемых средств на их восстановление в 2020 году составит 5,1 млн. рублей. Будет проведена укладка „карт“», — сообщил начальник департамента дорожного хозяйства области Андрей Накрошаев.

Ранее NewsVo писал, что на ремонт одной из проблемных дорог Вологодской области Сокол-Харовск-Вожега выделили допфинансирование, чтобы ускорить её ремонт. Участок трассы, пролегающий в Сокольском районе (41,7 км), сдадут уже в этом году. Ремонт трассы начался в 2019 году. В прошлом году рабочие привели в порядок четыре километра самого проблемного участка на границе Харовского и Сокольского районов. Ремонт 90 км дороги в Харовском и Вожегодском районах будет выполнен в следующем году.

 

Тэги: ремонт дорог

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