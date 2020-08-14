Дорогу до Гледенского монастыря отремонтируют до конца года

Подрядчик обещает закончить ремонт автодороги, ведущей из великоустюгского села Морозовица до Гледенского Троицкого мужского монастыря, до конца года. Финансирование ремонта ведется из средств Дорожного фонда области. В порядок приводят только самые разрушенные участки.

Этой весной, как сообщает пресс-служба регионального правительства, «были выполнены работы по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия» на двух участках общей протяженностью 700 метров.

«Вместе с тем другие участки также находятся в неудовлетворительном состоянии. Их протяженность составляет 750 метров. Стоимость выделяемых средств на их восстановление в 2020 году составит 5,1 млн. рублей. Будет проведена укладка „карт“», — сообщил начальник департамента дорожного хозяйства области Андрей Накрошаев.

Ранее NewsVo писал, что на ремонт одной из проблемных дорог Вологодской области Сокол-Харовск-Вожега выделили допфинансирование, чтобы ускорить её ремонт. Участок трассы, пролегающий в Сокольском районе (41,7 км), сдадут уже в этом году. Ремонт трассы начался в 2019 году. В прошлом году рабочие привели в порядок четыре километра самого проблемного участка на границе Харовского и Сокольского районов. Ремонт 90 км дороги в Харовском и Вожегодском районах будет выполнен в следующем году.