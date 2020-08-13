Рабочие ускорят ремонт дороги Сокол-Харовск-Вожега

13.08.2020 [Общество]

На ремонт одной из проблемных дорог Вологодской области Сокол-Харовск-Вожега выделили допфинансирование, чтобы ускорить её ремонт. Участок трассы, пролегающий в Сокольском районе (41,7 км), сдадут уже в этом году.

Максимально приблизить срок сдачи отремонтированных дорог с 2021 года на 2020 год вологодским властям поручило правительство РФ. На эти цели областная казна получила дополнительные 508 млн рублей от федерации.

«Часть этих средств была направлена на ускорение производства работ, и в этом году мы завершим полностью ремонт на территории Сокольского района», — приводит пресс-служба правительства области слова замгубернатора Антона Стрижова, который выезжал на объект.

Сейчас подрядная организация завершила выборку слабых пучинистых грунтов. Работы проведены на 30 участках. Из общей протяженности автодороги по территории Сокольского района работы по фрезерованию провели на 24 км (или 64,2% от плана), по устройству выравнивающего слоя — на 22 км (58,8%), по устройству верхнего слоя дорожной одежды — 17 км (45,5%). 

Ремонт трассы начался в 2019 году. В прошлом году рабочие привели в порядок четыре километра самого проблемного участка на границе Харовского и Сокольского районов. Ремонт 90 км дороги в Харовском и Вожегодском районах будет выполнен в следующем году.

Ранее Newsvo писал, что трасса, соединяющая Сокол с Вожегой и проходящая через Харовск, до этого ни разу капитально не ремонтировалась, а средства на нее выделялись только по статье «содержание».
 

Тэги: ремонт дорог

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