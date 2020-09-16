В Белозерске мужчину приговорили к пяти суткам ареста за кражу дорожного знака

В Белозерске местного жителя осудили за кражу дорожного знака «Уступи дорогу».

— Мировой судья с учетом характера совершенного административного правонарушения, личности и имущественного положения Кирилла Т., назначил ему наказание в виде 5 суток административного ареста с исчислением срока с 17.20 9 сентября 2020 года, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, в конце июня в дежурную часть полиции Белозерска поступило сообщение о краже дорожных знаков «Уступи дорогу» и «Главная дорога» с участков автодороги на улицах Свободы и Карла Маркса районного центра. Сумма ущерба составила порядка 3 тысяч рублей. По подозрению в краже задержали 38-летнего местного жителя. Он дал признательные показания, но пояснил, что причастен только к краже знака «Уступи дорогу». Мужчина рассказал, что собирался сдать его в металлолом, а на вырученные деньги купить спиртное.