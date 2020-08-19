Житель Белозерска украл дорожный знак

В Белозерске полицейские раскрыли кражу дорожного знака.

«В дежурную часть МО МВД России «Белозерский» поступило сообщение о краже дорожных знаков «Уступи дорогу» и «Главная дорога» с участков автодороги на улицах Свободы и К. Маркса. Сумма ущерба составила порядка 3 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возможным подозреваемым оказался 38-летний местный житель. Он дал признательные показания, но пояснил, что причастен только к краже знака «Уступи дорогу». Он сдал его в металлолом, а на вырученные деньги купил спиртное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. Личности подозреваемых в краже второго знака устанавливаются.