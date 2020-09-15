Восемь школьников из Вологодской области примут участие в съемках «Умницы и умники» в Москве

15.09.2020 [Общество]

В Вологде в минувшие выходные определили победителей гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Вологодчины». Ими стали ученики школы № 30 Вологды Тимофей Толстиков, Алёна Маркова и Алексей Плеханов. 

— Без прохождения дополнительных испытаний победители Олимпиады в дальнейшем направляются в Москву для участия в Телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники», — сообщает сайт правительства Вологодской области.

Кроме того, члены жюри, с учётом результатов игр полуфинала и финала олимпиады, отобрали для участия отобраны для участия в телеигре ученицу школы №31 Череповца Наталию Гущину, ученика Харовской средней общеобразовательной школы Никиту Борщевикова, ученика школы №14 Вологды Артемия Быстрова, ученика "Вологодской кадетской школы-интерната" Александра Вьюгинова, ученицу школы №33 Череповца Елизавету Толстикову. 

В состав жюри полуфинала и финала олимпиады вошли ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев, доцент кафедры истории и философии ЧГУ Надежда Алексеева, заведующая кафедрой теории, истории культуры и этнологии института культуры и туризма ВоГУ Ирина Спасенкова.

Ранее NewsVo сообщал, что выпускник школы № 8 города Вологды Кирилл Пихтов, победивший в телевикторине «Умники и умницы» на Первом канале, в этом году поступил в МГИМО без вступительных испытаний. Это главный приз этого шоу.

 

Тэги: Умники и умницы

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