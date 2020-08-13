Вологодский финалист «Умников и умниц» поступил в МГИМО

Выпускник школы № 8 города Вологды Кирилл Пихтов, победивший в телевикторине «Умники и умницы» на Первом канале, поступил в МГИМО. Это главный приз этого шоу.

Школьник прошёл в финал регионального этапа (проходил в Череповце) в качестве теоретика, получив право отвечать на вопросы из зала. По правилам программы в Москву могли поехать только пять представителей региона – три финалиста и два лучших теоретика. Последних определяет жюри.

«В процессе игры я набрал достаточное число орденов за правильные ответы и был выбран членом жюри, губернатором Олегом Кувшинниковым, в качестве призёра», - вспоминает Кирилл.

В Москве молодой человек выиграл четвертьфинал, полуфинал и стал финалистом. Однако из-за угрозы распространения коронавируса съёмки финальных игр гуманитарной олимпиады, запланированные на 3 – 4 апреля 2020 года, не состоялись. Полуфиналистам предложили написать сочинение на тему «Велик был и страшен год 1945...». Имена победителей объявили 12 мая, Кирилл Пихтов был среди них.

Недавно молодой человек получил уведомление о зачислении в МГИМО. В качестве специализации юноша выбрал международные отношения.

«У меня практически не было шансов, а теперь я студент. В социальных сетях я поблагодарил главу региона за судьбоносное для меня решение, принятое им на той игре», - приводит газета "Красный север" слова юноши.

Ранее NewsVo сообщал, что победителем телеигры в этом году также стала Оксана Сергеева из школы № 2 Великого Устюга.