Школьница из Великого Устюга стала победителем телеигры «Умницы и умники»

Оксана Сергеева из школы № 2 Великого Устюга стала победительницей телепрограммы «Умницы и умники».

— Из-за невозможности провести финальную игру в Останкино, полуфиналистам было предложено написать сочинение на тему «Велик и страшен был год 1945» объёмом 8-9 листов печатного текста. Оксана успешно справилась и с этим заданием, тем самым получив возможность учиться в МГИМО, — сообщает великоустюгская группа «Дорога жизни».

Ранее NewsVo сообщал, что в основном полуфинале интеллектуальной игры школьница заработала два ордена и получила возможность поучаствовать полуфинальной игре "Шанс" (она проводится для тех участников, кто заработал в четверть- и полуфинале ордена и медали, но кому не повезло на дорожках). В этой игре Оксана одержала победу на зелёной дорожке и прошла в финал в качестве теоретика 1 категории.