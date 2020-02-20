Школьница из Великого Устюга вышла в финал телепрограммы «Умницы и умники»

Оксана Сергеева из школы № 2 Великого Устюга вышла в финал телепрограммы «Умницы и умники». Игра состоялась 18 февраля, сообщает в соцсети великоустюгская группа «Дорога жизни».

В основном полуфинале интеллектуальной игры школьница заработала два ордена и получила возможность поучаствовать полуфинальной игре "Шанс" (она проводится для тех участников, кто заработал в четверть- и полуфинале ордена и медали, но кому не повезло на дорожках). В этой игре Оксана одержала победу на зелёной дорожке и прошла в финал в качестве теоретика 1 категории.

На сайте школы №8 Вологды также сообщается, что в полуфинал игры прошел ученик 11б класса Кирилл Пихтов.

Ранее NewsVo сообщал, что оба школьника стали победителями региональной телевизионной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы Вологодчины» и получили шанс поучаствовать в съемках на Первом канале.