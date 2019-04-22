Пятеро школьников из Вологодской области выступят в финале телепроекта «Умницы и умники»

В Череповце подвели итоги региональной телевизионной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы Вологодчины». Пятеро ребят из школ области выступят в финале телепроекта на Первый канал и получат шанс стать студентами МГИМО на льготных условиях.

Это Илья Сарычев из 19-й школы Череповца, » Игорь Сухарев из лицея «АМТЭК, Оксана Сергеева из 2-й школы Великого Устюга, Валерия Павлова из Хохловской школы Кадуйского района и Кирилл Пихтов из 8-й школы Вологды.

В 2019 году финальная игра была посвящена теме участия вологжан в международных отношениях.

- Мы видим колоссальный интерес ребят к этому интеллектуальному состязанию. Количество вологодских школьников, желающих попробовать свои силы в региональном этапе олимпиады, растет с каждым годом. В этом году в проекте приняли участие более 1600 десятиклассников из 166 школ области, втрое больше, чем в дебютном для проекта 2016 году, - сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, который посетил финальный раунд игры.

Заключительная часть интеллектуального состязания состояла из трех игр. В них приняли участие 9 победителей и 14 теоретиков из полуфинальных этапов - школьники из Вологды и Череповца, а также Вологодского, Кадуйского и Великоустюгского районов.

Напомним, что в 2016 году победительница региональной олимпиады «Умники и умницы Вологодчины» Алла Дуничкина, выпускница Вологодского многопрофильного лицея, стала абсолютным победителем одноименной олимпиады в Москве и с 2017 года является студенткой МГИМО.