«Магистраль» через суд вновь требует продлить сроки работ по берегоукреплению набережной в Вологде

15.09.2020 [Общество]

 «Магистраль» планирует через суд продлить сроки работ по берегоукреплению набережной Вологды до октября 2020 года. Об этом NewsVo сообщили в пресс-службе администрации города.

— ООО «Магистраль» 17.08.2020 было подано исковое заявление в Арбитражный суд Вологодской области о продлении срока контракта до 01.10.2020, — говорится в ответе на запрос.

Примечательно, что, как ранее сообщал NewsVo, заседание по рассмотрению иска фирмы назначили на 15 октября.

В администрации также отмечают, что берегоукрепление уже завершено на 90%, однако в данный момент из-за высокого уровня воды в реке продолжать работы «не представляется возможным». 

Как ранее сообщал NewsVo, в январе 2020 года «Магистраль» через суд продлила сроки работ по берегоукреплению набережной до сентября 2020 года. 17 августа в Арбитражный суд Вологодской области фирмой вновь подан иск к муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства» «о внесении изменений в муниципальный контракт от 14.08.2017 № 62». Рассмотрение иска назначено на 15 октября.

Изначально, согласно контракту, сроки выполнения работ в зависимости от участка набережной укладывались в период от 25 ноября 2017 года до 25 ноября 2019 года. Позже, в мае 2019 года, решением Арбитражного суда Вологодской области они были продлены по всем этапам до 25 ноября 2019 года.

- 21.08.2019 в адрес Общества поступило письмо исх. № 13-0-4/9753 от Департамента о приостановке работ по берегоукреплению набережной в связи с поднятием уровня воды в реке Вологде до верхней отметки нижнего упора берегоукрепления, - говорится в решении суда.

В сентябре 2019 года «Магистраль» получила разрешение «Службы городского хозяйства» на продолжение работ на участке от моста 800-летия до улицы Гоголя с 21 сентября. В суде представитель «Магистрали» заявил, что в октябре им пришлось снова приостановить работы из-за осадков и повышения в реке уровня воды:

- В первой декаде октября 2019 года осадки в виде дождя и мокрого снега наблюдались практически ежедневно, за декаду выпало 57 мм осадков, что составило 237 % от нормы за декаду, - такие обоснования были приведены в суде.

Руководитель "Магистрали" попросил внести изменения в муниципальный контракт: исключить этапы, установить единый срок завершения работ – 1 сентября 2020 года и единый срок по их оплате. В итоге суд установил этот срок выполнения всех этапов работ, а оплату постановил производить в течение 30 дней с момента подписания акта-приемки работ .

 

 

 

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