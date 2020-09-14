Череповчанин угнал автобус и оставил свои ботинки на месте преступления

14.09.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали подозреваемого в угоне автобуса, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Утром 13 сентября жители дома на улице Беляева сообщили правоохранителям, что въезд в их двор заблокирован автобусом, внутри которого нет ни водителя, ни пассажиров.

Выяснилось, что владельцем транспорта является индивидуальный предприниматель, который занимается пассажирскими перевозками. Водитель, закреплённый за автобусом, пояснил, что после смены оставил его на парковке на улице Архангельской. О пропаже он узнал от руководителя. На стоянке, откуда был угнан автобус, сыщики обнаружили брошенные мужские ботинки.

«Во время проведения следственных действий, оперативник заметил, что неподалеку за действиями полицейских наблюдает неизвестный гражданин. Мужчина вел себя странно, так как прятался за кустарником. Неизвестный был одет в теплую куртку и брюки, но при этом на ногах были обуты летние сланцы. Полицейский направился к гражданину для установления личности. Заметив это, мужчина попытался скрыться в одной из построек, находящейся на площади возле парковки, но был задержан сотрудником уголовного розыска. В разговоре с неизвестным полицейский выяснил, что на площадь череповчанин пришел за своими ботинками. В ходе разбирательств стражи правопорядка установили, что задержанный причастен к угону автобуса», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Задержанного, которым оказался ранее судимый за аналогичные преступления 43-летний череповчанин, доставили в отделение полиции, где он дал признательные показания.

«Мужчина сообщил, что замерз и решил погреться в автобусе. Злоумышленник проник в салон автомобиля через форточку, при этом сняв ботинки, и оставив их перед выходом. Череповчанин тумблером включил зажигание и обул ноги в водительские сланцы. Позже мужчина решил доехать до своего дома. Имея навык вождения такой категорией транспорта, водитель проехал несколько кварталов. Как пояснил задержанный, автобус ему пришлось бросить при въезде во двор, так как он «не вписался» в поворот и заблокировал колеса транспорта», - пресс-служба областного УМВД.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее NewsVo сообщал, что летом 2019 года в Череповце пьяный мужчина угнал каток и катался на нем по двору. 

Тэги: угон
Фото областного УМВД

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