Пьяный житель Череповца угнал дорожный каток и катался по городу

20.08.2019 [Происшествия]

В Череповце пьяный мужчина угнал каток и катался на нем по двору. Об инциденте в полицию сообщила местная жительница.

Женщина рассказала, что по дворовой территории на улице Чкалова на катке ездит подозрительный мужчина. Череповчанка пояснила полицейским, что ее удивило и насторожило появление этого вида транспорта вечером, поскольку рядом ремонт дорог не производился.

— Прибыв по указанному адресу, сотрудники ГИБДД заметили технику во дворе. Подойдя к катку, полицейские увидели за рулем мужчину, у которого имелись признаки опьянения. Водитель отвечал на вопросы несвязно, от него исходил сильный запах алкоголя. При проверке документов сотрудники полиции установили, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон транспорта, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения 39-летний череповчанин отказался, за это полицейские составили на него протокол об административном правонарушении.

Кроме того, сотрудники Госавтоиспекции связались с представителем фирмы, которой принадлежал каток. Выяснилось, что техника должна была находиться на базе в это время, а мужчина, пойманный пьяным за рулем, водителем катка не работает. Так выяснилось, что череповчанин угнал технику.

— В разговоре с оперативниками мужчина сознался в совершении угона и пояснил, что недавно устроился в организацию сторожем, в вечернее время, изрядно выпив, пошел проверять технику. По словам задержанного, дверь катка была открыта и в замке зажигания оставлены ключи. Мужчина из хулиганских побуждений решил покататься по городу, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее Newsvo сообщал, что в июле пьяный житель Череповца угнал автомобиль, чтобы сдать два краденых аккумулятора и получить деньги на выпивку.

Тэги: угон, каток, курьезы, курьез

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