В Харовском районе 74-летний пьяный водитель пытался дать взятку инспектору ДПС

14.09.2020 [Общество]

В Харовском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 74-летнего местного жителя, подозреваемого в даче взятки сотруднику полиции.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 3 сентября 2020 года недалеко от деревни Бараниха. Желая избежать привлечения к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, подозреваемый положил на пассажирское сиденье патрульного автомобиля ДПС две купюры общей суммой 550 рублей. Инспектор доложил о случившемся дежурному, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается. Подозреваемому грозит крупный штраф, либо до 1 года исправительных работ, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года.

Тэги: взятки, ДПС

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в роддоме на улице Пирогова отказались принять роженицу со схватками
42 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Автомобильный обход Вологды введен в эксплуатацию
Вологодская область вернет в федеральный бюджет 383 млн. рублей «нерационально использованных средств»
В Череповце ведущий праздников задержан по подозрению в мошенничестве
В центре Вологды 12 сентября ограничат движение авто из-за съемок фильма
39 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
41 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Череповце три класса перевели на дистанционное обучение из-за заболевших COVID-19
Водитель «Шевроле» погиб в ДТП в Верховажском районе
10.09.2020 [Общество]

Тотьма вошла в список самых красивых городов России по версии журнала Skyscanner

1583
0
10.09.2020 [Культура]

Экскурсию в прошлое советского общепита предлагает посетить Историко-краеведческий музей Череповца

747
0
11.09.2020 [Культура]

Выставка картин вологодских художников, посвященная Куликовской битве, открывается в музее Белозерска

657
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

24-летнего вологжанина отправили в колонию за повторное управление авто в состоянии опьянения
Вологодского оппозиционера Евгения Доможирова вызвали на допрос из-за ролика о сквере на улице Ярославской
В Вологодской области появилась «горячая линия» для звонков по любым проблемным вопросам
Череповчанин угнал автобус и оставил свои ботинки на месте преступления
В Череповце благоустроят территорию у лодочной станции
Жительница Великоустюгского района перевела мошенникам 442 тысячи рублей, чтобы сохранить сбережения
В Вологодской области до 5 октября продлили режим повышенной готовности
 
04.09.2020 [Общество]

Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака

3653
0
14.09.2020 [БлогоVO]

В лентах пабликов администрации то и дело появляются фотографии руководителей области и города без масок

53
0
11.09.2020 [Обзор Прессы]

«Вепсы: будет ли завтра?»

778
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика