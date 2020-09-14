В Харовском районе 74-летний пьяный водитель пытался дать взятку инспектору ДПС

В Харовском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 74-летнего местного жителя, подозреваемого в даче взятки сотруднику полиции.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 3 сентября 2020 года недалеко от деревни Бараниха. Желая избежать привлечения к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, подозреваемый положил на пассажирское сиденье патрульного автомобиля ДПС две купюры общей суммой 550 рублей. Инспектор доложил о случившемся дежурному, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается. Подозреваемому грозит крупный штраф, либо до 1 года исправительных работ, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года.