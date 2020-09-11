В центре Вологды 12 сентября ограничат движение авто из-за съемок фильма

12 сентября из-за съемок фильма в центре Вологды запретят проезд любых авто, кроме общественного транспорта. Кроме того, будет ограничена парковка автомобилей.

- Под ограничения попал Советский пр. на участке от ул. Марии Ульяновой до ул. Предтеченской, ул. Лермонтова на участке от ул. Предтеченской до ул. Ленина, а также по площади Возрождения. На этих же участках будет запрещена стоянка автомобилей. Кроме того, парковка также будет ограничена на ул. Предтеченской на участке от Советского пр. до ул. Зосимовской, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Как ранее сообщал NewsVo, вологодский аэропорт стал местом съемок фильма об авиакатастрофе, которая произошла в 1981 году в Амурской области. Тогда в воздухе гражданский самолёт столкнулся с военным бомбардировщиком. Одной пассажирке чудом удалось спастись. Выбор Вологды для съемок не случаен.

«Связано это прежде всего с тем, что у нас в кадре начало восьмидесятых, а найти аутентичные объекты не так-то легко. К счастью, мы разыскали аэропорт в Вологде: кажется, это единственный аэропорт в нашей стране, который за сорок лет ни разу не был реконструирован», — рассказал режиссер ленты Дмитрий Суворов.

Для проведения массовых сцен в Вологде набрали 400 человек, всего поступило 6000 заявок.