Срок сдачи ФОКа в Тоншалово под Череповцом перенесли на 2021 год

ФОК в поселке Тоншалово Череповецкого района, который начал строиться в прошлом году, не будет сдан в ноябре, как это предусмотрено госконтрактом. Подрядчик — ООО «Интелстрой» — заявил, что требуется провести дополнительные работы.

«Вероятно, изыскательские работы были проведены некорректно, — отметил заместитель директора подрядной организации Артем Соболев. — В результате пришлось вынимать грунт, делать подсыпку и многое другое».

По словам посетившего объект замгубернатора Виталия Тушинова, выемка грунта местами доходила до пяти метров.

— И вторая проблема связана с заменой тех типовых решений, которые были. Хорошо, что внесенные в 44-й Федеральный закон изменения позволяют продлевать сроки выполнения работ и пересматривать стоимость контракта, — рассказал Виталий Тушинов. — Объект строится на годы, и, если мы хотим получить качественный объект, нужно учесть все нюансы. Было принято решение об изменении стоимости контракта, проведены соответствующим процедуры. Мы договорились о том, что переносим срок сдачи объекта на следующий год. Конкретный срок будет установлен в рамках экспертизы.

Отметим, что на сайте госзакупок пока не отражены внесенные в контракт изменения.

Ранее NewsVo сообщал, что процедуру определения подрядчика на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Тоншалово под Череповцом сначала приостановили из-за поступивших жалоб на условия госзакупки. Две фирмы — ООО «КС-Строй» и ООО «Стикс» — посчитали, что аукционная документация составлена некорректно и направили заявления в региональное управление антимонопольной службы. В УФАС признали обе жалобы необоснованными. Подрядчиком было выбрано ООО «Интелстрой», предложившее построить ФОК за 115,6 млн рублей.

Фирма зарегистрирована 6 июля 2016 года, директор компании Андрей Окуловский. Эта же фирма занималась благоустройством сквера по улице Чернышевского, 73 в Вологде в рамках проекта «Городская среда». Кроме того, именно «Интелстрой» выиграл контракт на ремонт Октярьского моста в Вологде, но позже отдал его на субподряд ООО «СК Новый дом».

Строить ФОК в Тоншалово собираются уже около 10 лет. В 2010 году администрация Череповецкого района приобрела за 15 млн рублей здание недостроенного аквапарка, которое, по словам чиновников, собиралась переоборудовать под ФОК. Однако вместо этого власти затем продали это здание за 3,5 млн рублей. Таким образом, район так и остался без ФОКа, а бюджет «потерял» 11,5 млн рублей.