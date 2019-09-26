Аукцион по поиску подрядчика на строительство ФОКа в Тоншалово под Череповцом не состоялся

Процедуру определения подрядчика на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Тоншалово под Череповцом приостановили из-за поступивших жалоб на условия госзакупки.

Две фирмы — ООО «КС-Строй» и ООО «Стикс» посчитали, что аукционная документация составлена некорректно и направили заявления в региональное управление антимонопольной службы.

— Аукцион по выбору подрядчика на строительство ФОКа в поселке Тоншалово признан не состоявшимся. Процедура ВРЕМЕННО приостановлена, — сообщила 25 сентября на своей странице глава Тоншаловского сельского поселения Нонна Борисова.

Заявки на аукцион принимались с 11 по 20 сентября, начальная (максимальная) цена контракта — 123 млн рублей. По данным сайта госзакупок, принять участие решили пять фирм. Однако госзакупка не прошла из-за поступивших в УФАС жалоб. Так, ООО «КС-Строй» указало, что проектная документация частично отсутствует в составе документации о закупке, что делает невозможным формирование предложений для участников. У ООО «Стикс» претензии к условиям договора (начисление пеней и условия изменения сроков). После рассмотрения жалоб антимонопольщики могут обязать разместивший документацию на сайте госзакупок Комитет госзаказа Вологодской области изменить условия аукциона, если признают обоснованными требования фирм.

Фото с сайта газеты "Сельская новь", градсовет в Череповецком районе

Решение о строительстве ФОКа в поселке было принято в рамках градсовета в Череповецком районе в феврале 2019 года. Будет реализован проект, по которому уже построили комплекс на стадионе «Витязь». На строительство объекта выделено 123 миллиона рублей из областного и муниципального бюджетов: 50 миллионов - на 2019 год, полный расчет - через год. Спортивное сооружение должно быть возведено на улице Молодёжной в поселке в 2020 году.

Напомним, строить ФОК в Тоншалово собираются уже около 10 лет. В 2010 году администрация Череповецкого района приобрела за 15 млн рублей здание недостроенного аквапарка, которое, по словам чиновников, собиралась переоборудовать под ФОК. Однако вместо этого власти затем продали это здание за 3,5 млн рублей. Таким образом, район так и остался без ФОКа, а бюджет "потерял" 11,5 млн рублей.