Забавные случаи времён дружбы с Николаем Рубцовым рассказал поэт и журналист Сергей Шмитько

11.09.2020 [Культура]

Поэт, эссеист, журналист и друг Николая Рубцова – Серей Шмитько приехал в Вологду на фестиваль «Рубцовская осень»

10 сентября Сергей Николаевич посетил музей «Литература. Искусство. Век ХХ» и рассказал его сотрудникам несколько историй, связанных с жизнью и творчеством знаменитого друга. Рубцов и Шмитько вместе служили на Северном морском флоте, входили в одно литобъединение и публиковались в газете «На страже Заполярья».

- Помню, как мы, сослуживцы, повторяли строку из ставшего потом знаменитым стихотворения «Стукнул по карману - не звенит», - цитируют воспоминания Шмитько сотрудники Вологодского музея-заповедника на странице в социальной сети.

Поэты вместе учились и в Литературном институте. Сергей Шмитько – на год старше Рубцова, поэтому Николай любил переписывать его конспекты и курсовые. В своём письмо из Вологды в Москву их общему товарищу Юрию Кушаку Николай Рубцов пишет:

- Чрезвычайно серьезная просьба. Понимаешь, от меня из института требуют срочно сдать контрольные работы... Но у меня нет ни одной. Я точно знаю, что они есть у Сережи Шмитько, - вот поэтому и прошу: позвони Сереже, поговори с ним, убеди его, чтобы он мне выслал их заказной бандеролью, как можно скорее... Живу нормально. До весны буду в Вологде. Жду твой ответ и контрольные по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 17, Союз писателей. Н. Рубцов.

Сергей Николаевич показал сотрудникам музея и свои письма жене 1967 года - подлинные документы, рассказывающие о том, что Николай Рубцов часто останавливался у друга: 

- Я согласился на житье у меня Коли Рубцова... он пришел ко мне без копейки денег. И не думает ни о чем. Живет как птичка Божья... Но хорошо то, что с Колей я как-то забываюсь, не думаю о тебе. А на работе и когда Коля уходит по вечерам к свои писателям, очень скучаю", - пишет Шмитько жене.

Сергей Николаевич рассказал и забавную историю о том как он, любитель футбола и будущий известный спортивный журналист, пытался привить Николаю Рубцову любовь к этой игре: позвал на матч «Спартака» в Лужниках. После матча Рубцова познакомили с футболистом Михаилом Булгаковым. 

- Из всех возможных вопросов Рубцов задал самый, особенно для той эпохи, оригинальный: «Ты в Господа-то веришь?» - вспоминает тот день Шмитько.

Интервью с поэтом Сергеем Шмитько можно будет послушать в эфире Вологодского областного радио рано утром в понедельник, 14 сентября, в 7:10.
 

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