Фестиваль «Рубцовская осень» пройдёт в Вологде с 11 по 13 сентября в очно-заочном формате

07.09.2020 [Культура]

XXIII Открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень» пройдет в Вологодской области с 11 по 13 сентября. На этот раз только очень небольшая часть мероприятий состоится очно, большинство - пройдут онлайн.  

Так, например, вологжане смогут посетить экскурсии «Вологда Рубцова», которые пройдут 11 и 12 сентября в 13:00. Записаться на экскурсии можно по телефону 8 (8172) 75-55-39. Количество участников ограничено.

Молодежную акцию «Прочитай Рубцова» проведёт Вологодская областная библиотека имени Бабушкина 11 сентября в 14:00.  

Музыкально-поэтический праздник, посвященный творчеству Николая Рубцова, проведёт 11 сентября в 15:00 Центр народной культуры.

В прилагаемой афише обратите внимание не только на описание мероприятия и время его проведения, но и на место или интернет-ресурс, на котором оно будет проводиться.

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