«Playrix» выделит 250 тысяч рублей на создание музея книжной миниатюры в усадьбе Спасское-Куркино

11.09.2020 [Общество]
«Playrix» выделит 250 тысяч рублей на создание музея книжной миниатюры в усадьбе Спасское-Куркино

Проект по созданию в усадьбе Спасское-Куркино музея книжной миниатюры и мастерской переплётного дела выиграл конкурс социальных проектов «Playrix», который проводится среди сотрудников фирмы. Идея принадлежит вологжанке Екатерине Силинской и хранителю усадьбы Николаю Сайкину. 

«Я познакомилась с усадьбой в 2017 году, еще до прихода в Playrix, а когда установила себе игру HomeScapes, то сразу обратила внимание на очень схожие сюжеты в жизни персонажа игры — дворецкого Остина, и хранителя усадьбы Спасское-Куркино Николая Сайкина. Дело в том, что Николай Алфеевич, как и наш Остин, проходя различные уровни, восстанавливает усадебный сад (GardenScapes) и усадебный дом (HomeScapes). Куркинская усадьба наполняется различными творческими составляющими, как и наши игры наполняются мини-играми внутри», — говорит Екатерина. 

По ее словам, в рамках реализации проекта широкой публике раскроются несколько интересных фактов об усадьбе. Так, например, у владельцев усадьбы, дворян Резановых-Андреевых, была богатейшая библиотека, которая в первые годы социалистической эпохи была экспроприирована революционным отрядом и отправлена в Вологду. Там было принято историческое решение о создании первой общественной библиотеки в губернском городе Вологде. Коллекция книг из усадьбы Спасское-Куркино вошла в фонды будущей Областной библиотеки, где по сей день хранятся более четырёх тысяч изданий с владельческими знаками и автографами Резановых-Андреевых.

— Во-вторых, в селе Куркино проживает уникальный специалист — мастер переплётного дела, он же владелец коллекции книжной миниатюры, который готов поделиться своими знаниями и опытом в переплётном деле, а так же провести увлекательнейшую экскурсию по собственной коллекции книжных миниатюр, в которой насчитывается около двух тысяч экземпляров различных годов выпуска и тематики. В-третьих, у нас появилась возможность вернуть интерес к старым, дорогим, уникальным семейным книгам-реликвиям путём ремонта, реставрации, восстановления ценных экземпляров в книжной мастерской усадьбы Спасское-Куркино, — отмечает Екатерина.

250 тысяч рублей, которые «Playrix» выделит на реализацию проекта, будут направлены на покупку оборудования, необходимого для печати и переплёта книг.

Ранее NewsVo сообщал, что основатели фирмы -  Дмитрий и Игорь Бухманы - занялись разработкой игр в 2001 году, когда жили в Вологде. На середину февраля 2020 года их компания стоила более 7 $ млрд, а сами они стали миллиардерами.

Сейчас для фирмы Playrix, которая занимается разработкой игр для мобильных телефонов, продажи в России приносят лишь 2,8% оборота. Самый большой рынок   — США (40% оборота), после них идут Китай и Япония.

Весной 2019 года стало известно, что штаб-квартира фирмы перенесена из Вологды в Ирландию. Согласно базе Контур-Фокус, учредителем ООО "Плейрикс" теперь является кипрская компания с ограниченной ответственностью "Rimute Holdings Limited". Такие данные были внесены в ЕГРЮЛ 21 января 2019 года.

Тэги: Playrix, Спасское-Куркино
Изображение из группы усадьбы в соцсети ВКонтакте

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Погибшего в полиции Сергея Пахолкова похоронят 6 сентября
36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
Автомобильный обход Вологды введен в эксплуатацию
Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Шекснинском районе
Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака
Суд отстранил от должности директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву
В Вологде задержали Евгения Доможирова из-за неуплаченного штрафа
В Череповце ведущий праздников задержан по подозрению в мошенничестве
Вологодская область вернет в федеральный бюджет 383 млн. рублей «нерационально использованных средств»
Вологодскому оппозиционеру стало плохо на заседании суда после задержания: его госпитализировали
10.09.2020 [Общество]

Ремонт аэропорта в Вологде обещают провести в 2021-2022 году

1299
0
10.09.2020 [Общество]

Отопительный сезон в Вологде и Череповце стартует 14 сентября

1741
0
10.09.2020 [Общество]

«Life»: в Череповце курьер спецсвязи потерял конверт с пометкой «секретно»

1463
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Две акции по сбору вторсырья пройдут в Вологде в сентябре
В Великом Устюге срок сдачи работ по реконструкции аэропорта перенесли на конец ноября
Дом Лопарева в Вытегре отреставрируют в 2021-2022 годах
«Playrix» выделит 250 тысяч рублей на создание музея книжной миниатюры в усадьбе Спасское-Куркино
Областной суд смягчил приговор «телефонному террористу» из Череповца, сообщившему о бомбе в день визита Путина
В Вашкинском районе в пустующем деревенском доме нашли скелет человека
«Life»: в Череповце курьер спецсвязи потерял конверт с пометкой «секретно»
 
04.09.2020 [Общество]

Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака

3297
0
11.09.2020 [БлогоVO]

Можайка и асфальт. Дожди начались, кладут. Лужи в 10 см

89
0
11.09.2020 [Обзор Прессы]

«Вепсы: будет ли завтра?»

87
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика