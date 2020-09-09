Вологодский губернатор заявил, что область не возьмет ни одного нового кредита

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на встрече с полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном заявил, что к концу 2020 года региональный бюджет будет полностью сбалансирован.

Ранее NewsVo сообщал, что доходная база бюджета Вологодской области в январе–июле 2020 года снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в среднем по России на 7,9%). Это, по данным пресс-службы губернатора, объясняется высоким уровнем монопрофильности экономики.

«Однако к концу года мы полностью сбалансируем бюджет, не отказавшись от исполнения социальных обязательств. Более того, мы не возьмем ни одного кредита, а, соответственно, не станем наращивать госдолг, как это произошло в 2008 году. Учитывая, что экспортные рынки открываются, ситуация в экономике меняется в положительную сторону, мы уверены в том, что завершим год без дефицита бюджета», - подчеркнул Олег Кувшинников.

Губернатор также рассказал, что в Вологодской области "дали максимальные послабления" в рамках второй волны снятия ограничений по коронавируса. В результате "индекс закрытия экономики" в регионе составляет всего 0,8%. Кувшинников заявил, что областная система здравоохранения выдержала напор пандемии коронавируса и готова к предстоящему сезону гриппа и ОРВИ.

«Есть четкое понимание того, как мы будем действовать дальше. Всеобщего карантина не будет, он будет только там, где будут возникать очаговые вспышки. Все остальные предприятия различных сфер экономики продолжат работать, разумеется, со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора», - отметил Кувшинников.

Александр Гуцан отметил, что в сложившихся условиях необходимо взять на особый контроль строительство объектов социальной сферы, запланированное в рамках национальных проектов, и их ввод в эксплуатацию в текущем году.