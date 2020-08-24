Доходы бюджета Вологодской области в январе-июле 2020 года снизились на 15%

Доходная база бюджета Вологодской области в январе–июле 2020 года снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявили в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

— По сравнению с прошлым годом снизились поступления от металлургии на 4,6 млрд рублей, химической отрасли — на 1,4 млрд рублей, газовой промышленности — на 1 млрд. рублей, финансовая сфера — минус 0,4 млрд рублей, лесопромышленный комплекс — минус 0,3 млрд. рублей, — доложила на оперативном совещании заместитель губернатора, начальник департамента финансов области Валентина Артамонова.

По словам Артамоновой, в июне-июле наблюдается небольшой рост налоговых доходов. За семь месяцев бюджет региона по доходам исполнен на 53,5% при нормативе в 58,3%. Отрицательные тенденции поступления доходных источников зафиксированы в 10 районах области и в Вологде. Наиболее сложная ситуация по снижению доходов в Усть-Кубинском (-14,7%), Тотемском (-10,2%) районах и городе Вологде (-8,2%).