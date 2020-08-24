Доходы бюджета Вологодской области в январе-июле 2020 года снизились на 15%

24.08.2020 [Экономика]
Доходы бюджета Вологодской области в январе-июле 2020 года снизились на 15%

Доходная база бюджета Вологодской области в январе–июле 2020 года снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявили в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. 

— По сравнению с прошлым годом снизились поступления от металлургии на 4,6 млрд рублей, химической отрасли — на 1,4 млрд рублей, газовой промышленности — на 1 млрд. рублей, финансовая сфера — минус 0,4 млрд рублей, лесопромышленный комплекс — минус 0,3 млрд. рублей, — доложила на оперативном совещании заместитель губернатора, начальник департамента финансов области Валентина Артамонова. 

По словам Артамоновой, в июне-июле наблюдается небольшой рост налоговых доходов. За семь месяцев бюджет региона по доходам исполнен на 53,5% при нормативе в 58,3%. Отрицательные тенденции поступления доходных источников зафиксированы в 10 районах области и в Вологде. Наиболее сложная ситуация по снижению доходов в Усть-Кубинском (-14,7%), Тотемском (-10,2%) районах и городе Вологде (-8,2%). 

— В то же время расходы не только не снижаются, но и возрастают. Для того, чтобы профинансировать и социальные обязательства, и антикризисные меры. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 11, 5 млрд. рублей. Реализуется целый пакет мер и со стороны РФ, и со стороны Вологодской области. Безусловно, мы получаем поддержку из федерального бюджета, дотацию на сбалансированность в общеме 4 млрд. рублей, но даже такая цифра не позволяет нам компенсировать разрыв между снижающимися доходами и растущими расходами. Поэтому сейчас важно продолжить работу по приоритизации наших бюджетных расходов и выйти с этим на осеннюю сессию Законодательного собрания Вологодской области, — заявил председатель правительства Вологодской области, первый замгубернатора Антон Кольцов. 

 

 

Тэги: бюджетные деньги, доходы

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