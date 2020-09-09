41 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

09.09.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 41 пациенту. Из них 25 в Череповце, пять в Вологде, по три в Шекснинском и Грязовецком районах, по одному в Череповецком, Никольском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенком районах.  

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 707 пациентам. Большая часть из них  — 3 240— уже выздоровели.  Общее количество летальных исходов достигло 43.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 424 человека. 

Как ранее сообщал NewsVo, в Череповце три класса в трех школах города перевели на дистанционное обучение из-за заболевших коронавирусом учеников. 

Тэги: коронавирус

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