В Грязовце прокуратура обязала собственника памятника архитектуры убрать с фасада баннеры

09.09.2020 [Общество]

Прокуратура обязала владельца исторического здания суда и пожарного депо на улице Ленина, 41 в Грязовце убрать с фасада рекламные баннеры. Нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия выявили в ходе проверки.

— В частности, индивидуальным предпринимателем, в собственности которого находится здание, без согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия на объекте установлены информационные конструкции: баннеры «ТЦ Обувь Одежда», «Для всей семьи», а также 2 световых табло. С фасадной части здания собственником расположено летнее кафе «Donner Bar», которое частично закрывает фасад объекта и искажает его облик. Кроме того, на объекте культурного наследия отсутствуют надписи и обозначения, содержащие информацию о нем, — сообщает прокуратура Вологодской области. 

Кроме того, на памятнике архитектуры регионального значения не было надписей и обозначений, содержащих информацию о нем. 

Индивидуальному предпринимателю, собственнику здания, было внесено представление об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения нарушения закона были устранены: конструкции и летнее кафе демонтированы, надпись, содержащая сведения об объекте культурного наследия, установлена.

Ранее NewsVo также сообщал, что в Грязовце владелицу здания на улице Карла Маркса, 61 обязали демонтировать металлические панели с фасадов. Дом является памятником архитектуры регионального значения и должен сохраняться в первозданном виде.

Тэги: памятники архитектуры

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