В Грязовце владельца памятника архитектуры обязали демонтировать металлические панели с фасадов

04.08.2020 [Общество]

В Грязовце владелицу здания на улице Карла Маркса, 61 обязали демонтировать металлические панели с фасадов. Дом является памятником архитектуры регионального значения и должен сохраняться в первозданном виде.

В областном реестре объектов культурного наследия здание значится как «Флигель дома № 63», оно было признано памятником архитектуры начала XX века в 2001 году. Собственником объекта является Ольга Волкова.



— Согласно приказу Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 23.12.2019 г. в срок до 01.05.2020 г. Волковой необходимо было снять с фасадов здания металлические панели, которыми оно обшито, и убрать с фасада здания информационные конструкции «Мегафон», «Мобител». До настоящего времени данные работы Волкова не провела, — сообщает объединенная пресс-служба судов.

После того, как требования Комитета проигнорировали, прокуратура обратилась с иском в суд. В заявлении ведомство просило обязать предпринимательницу демонтировать панели. Суд удовлетворил иск — теперь в течение 10 дней с момента вступления в законную силу этого решения Ольга Волкова должна выполнить требование. 

Волкова с иском не согласилась. Утверждала, что на момент заключения договоров купли — продажи указанного нежилого здания не знала о его относимости к объектам культурного наследия. Суд счел данные доводы несостоятельными и обязал Ольгу Волкову в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу демонтировать установленные на фасаде здания современные отделочные материалы — металлические панели оттенков серого цвета.

Кроме того, ей нужно установить на здании табличку с информацией о памятнике.  

Еще один иск прокуратура Грязовецкого района направила в суд по поводу объекта культурного наследия регионального значения «Дом Смирнова», кон. XIX — нач. XX века. Его собственником является Екатерина Масалова. Комитет потребовал у женщины демонтировать с южного и западного фасадов здания пояс из пластиковых панелей, с западного фасада — кондиционер. Требования не были выполнены в установленные сроки, однако к моменту рассмотрения дела в суде памятник был приведен в порядок, поэтому производство по этому делу прекратили. 

Тэги: памятники архитектуры, Комитет охраны памятников, суды, прокуратура

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
В Белозерске два медика ЦРБ заразились коронавирусом
В Вологде в реке утонули двое мужчин
27 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
В сети собирают подписи под петицией об отставке губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова
В Вологодской области вновь выявили 28 случаев коронавируса за сутки
Семь новых случаев коронавируса выявили за сутки в Тотемском районе
С 4 августа в Вологодской области откроют кафе и рестораны
В Череповце два человека пострадали при взрыве газового баллона
Открытие новой школы в Соколе перенесли на октябрь 2020 года
04.08.2020 [Происшествия]

В Вологде не выехавших на вызов о дебошире полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности

346
0
04.08.2020 [Общество]

В Грязовце владельца памятника архитектуры обязали демонтировать металлические панели с фасадов

173
0
03.08.2020 [Общество]

С 4 августа в Вологодской области откроют кафе и рестораны

3358
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Печь для выпаривания соли построят в Тотьме
В Вологде рабочий погиб на стройке дома по улице Карла Маркса
Вакцинацей от гриппа в Вологодской области планируют охватить не менее 60% населения
В Грязовце владельца памятника архитектуры обязали демонтировать металлические панели с фасадов
В Вологодской области завершились летние замеры накапливаемого мусора
В Вологде не выехавших на вызов о дебошире полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности
Вологжанин проехал 70 километров на украденном велосипеде
 
28.07.2020 [Общество]

Пенсионер из Бабаево через суд пытался добиться компенсации за операцию на глазу, после которой ему стало хуже

1829
0
04.08.2020 [БлогоVO]

Особенно прекрасны перед грозой ветряные мельницы-столбовки

111
0
03.08.2020 [Обзор Прессы]

Секретный фарватер

366
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика