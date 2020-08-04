В Грязовце владельца памятника архитектуры обязали демонтировать металлические панели с фасадов

В Грязовце владелицу здания на улице Карла Маркса, 61 обязали демонтировать металлические панели с фасадов. Дом является памятником архитектуры регионального значения и должен сохраняться в первозданном виде.

В областном реестре объектов культурного наследия здание значится как «Флигель дома № 63», оно было признано памятником архитектуры начала XX века в 2001 году. Собственником объекта является Ольга Волкова.





— Согласно приказу Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 23.12.2019 г. в срок до 01.05.2020 г. Волковой необходимо было снять с фасадов здания металлические панели, которыми оно обшито, и убрать с фасада здания информационные конструкции «Мегафон», «Мобител». До настоящего времени данные работы Волкова не провела, — сообщает объединенная пресс-служба судов.

После того, как требования Комитета проигнорировали, прокуратура обратилась с иском в суд. В заявлении ведомство просило обязать предпринимательницу демонтировать панели. Суд удовлетворил иск — теперь в течение 10 дней с момента вступления в законную силу этого решения Ольга Волкова должна выполнить требование.



Волкова с иском не согласилась. Утверждала, что на момент заключения договоров купли — продажи указанного нежилого здания не знала о его относимости к объектам культурного наследия. Суд счел данные доводы несостоятельными и обязал Ольгу Волкову в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу демонтировать установленные на фасаде здания современные отделочные материалы — металлические панели оттенков серого цвета.

Кроме того, ей нужно установить на здании табличку с информацией о памятнике.

Еще один иск прокуратура Грязовецкого района направила в суд по поводу объекта культурного наследия регионального значения «Дом Смирнова», кон. XIX — нач. XX века. Его собственником является Екатерина Масалова. Комитет потребовал у женщины демонтировать с южного и западного фасадов здания пояс из пластиковых панелей, с западного фасада — кондиционер. Требования не были выполнены в установленные сроки, однако к моменту рассмотрения дела в суде памятник был приведен в порядок, поэтому производство по этому делу прекратили.