«Том Сойер Фест Вологда» просит горожан о финансовой помощи

08.09.2020 [Культура]

Организаторы "Том Сойер Феста" в Вологде обратились за помощью к горожанам. Для того, чтобы завершить работы по покраске Дома Алаева на проспекте Победы, им требуются несколько тысяч рублей.

- Друзья, вот какое дело, - пишут организаторы фестиваля странице мероприятия в социальной сети. - Мы красим Дом Алаева две недели и, честно сказать, всё же нуждаемся в некоторой финансовой поддержке. Мы выходим действительно каждый раз, когда нет дождя, потому что очень хочется всё-всё успеть до сильных дождей. И у нас всё это время есть расходы: на аренду грузовой газели для лесов, недостающие инструменты, очистку туалетных кабинок, на бытовые важные мелочи, чай, печенье, чтобы всем вам было комфортно =)

Организаторы фестиваля сообщают, что в этом сезоне они потратили 8 026 рублей и рассчитывают, что расходы до конца работ не превысят 15 000 рублей. Подробнее о том, как можно помочь фестивалю можно узнать в группе мероприятия.

Всем, кто решит поддержать фестиваль, Том Сойер Фест Вологда подарит открытку своего друга - художника Владимира Лупандина.

Как NewsVo сообщал ранее, в этом сезоне участники Том Сойер Феста в Вологде продолжают приводить в порядок Дом купца Алаева на проспекте Победы, 32. 
 

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