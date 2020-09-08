Общественный туалет может появиться на улице Пирогова в Вологде

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о планах по созданию общественного туалета на улице Пирогова.

- Мы сейчас строим Пироговский бульвар, и там ребята предложили совместно с бизнесом организовать туалет. Дальше в этом направлении мы будем двигаться, - сказал во время прямого эфира в соцсети Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что администрация Вологды продает с аукциона помещения общественного туалета на улице Мира, 11. Первые аукционы состоялись еще в декабре 2019 года и в январе 2020 года - тогда начальная цена составляла 6 213 100 рублей. Позже провели еще четыре аукциона - в марте, в апреле, в июле. Все они не состоялись из-за отсутствия заявок. В начале августа на сайте городской администрации появилось объявление о новых торгах, назначенных на 11 сентября. Начальную стоимость помещений снизили более, чем на миллион - теперь она составляет 5 068 700 рублей.

В документах аукциона, размещенных на сайте городской администрации, сообщается, что продаются нежилые помещения подвала дома № 11 по улице Мира общей площадью 198,3 квадратных метров. Отмечается, что данное здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Покупатель должен будет провести ремонтно-реставрационные работы цоколя северо-западного фасада здания, «предварительно согласовав работы с региональным органом охраны объектов культурного наследия и получив разрешение на проведение работ».

Общественный туалет на улице Мира в Вологде, как писал NewsVo, открыли в 2012 году, стоимость посещения была равна 10 рублям. Однако, проработав четыре года, в 2016 году туалет закрылся.