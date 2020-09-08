В Череповце в автобусе подрались кондуктор и пассажир

В Череповце в автобусе № 2 подрались кондуктор и пьяный пассажир. Инцидент произошел днем 7 сентября.

Нетрезвый пассажир не захотел оплатить проезд, 56-летняя кондуктор настаивала. Произошла перепалка.

«В результате одна из пассажирок заплатила за мужчину, но он не успокоился и продолжил оскорблять кондуктора. Она просила пассажира сесть на место. Ей пришлось спрятаться в кабине у водителя, но агрессивный мужчина не унимался и продолжал угрожать. Чтобы выйти из кабины, кондуктору пришлось оттолкнуть пассажира дверцей, которая отделяет кабину от салона. Это еще больше разозлило пассажира, он полез в драку, ударил женщину. Водитель остановил автобус», — рассказала официальному сайту Череповца пресс-секретарь автоколонны № 1456 Татьяна Скородумова.

На место вызвали полицию и скорую помощь — у кондуктора пошла кровь из носа. Водитель автобуса задержал дебошира и удерживал до приезда правоохранителей. Врач скорой осмотрел кондуктора — переломов нет, но гематома будет. Пострадавшая была отправлена домой, а пьяного пассажира увезли в отделение полиции.

Ранее NewsVo сообщал, что в мае 2019 года в Череповце один из пассажиров выкинул кондуктора из автобуса, женщина получила травмы. Череповчанину назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, он обязан выплатить кондуктору 56, 6 тысячи рублей.