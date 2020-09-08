34 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 34 пациентам. Из них 16 в Череповце, 8 в Вологде, два в Вожегодском, два в Чагодощенском, два в Череповецком, по одному в Грязовецком, Вологодском, Устюженском, Кадуйском районах.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 666 пациентам. Большая часть из них — 3 184 — уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 43. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 439 человек.

Как ранее сообщал NewsVo, 14 сентября в Вологодской области решили в полном объеме возобновить работу многофункциональных центров. Они начнут принимать клиентов в штатном режиме, без предварительной записи, которая обязательна сейчас.