С 14 сентября в Вологодской области МФЦ начнут работать без предварительной записи

07.09.2020 [Общество]

С 14 сентября в Вологодской области решили в полном объеме возобновить работу многофункциональных центров. Они начнут принимать клиентов в штатном режиме, без предварительной записи, которая обязательна сейчас. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявил председатель правительства региона, первый замгубернатора Антон Кольцов. 

Кроме того, с 9 сентября в области снимаются ограничительные мероприятия и отменяется режим самоизоляции в стационарных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения. С 8 сентября в штатном режиме, но с соблюдением всех необходимых санитарных норм, заработают и  библиотеки.

«Считаем возможным продолжить работу по снятию ограничений. В настоящее время образовательные учреждения региона работают в штатном режиме, в полном объеме, в связи с чем необходимо активное использование книжного фонда библиотек области. Поэтому сегодня в рамках оперативного штаба мы принимаем решение о возобновлении деятельности библиотек в полном объеме с учетом соблюдения всех санитарных норм», - отметил Антон Кольцов.

Как ранее сообщал NewsVo, по последним данным,  в Вологодской области с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 692 пациентам. Большая часть из них  —3 119 — уже выздоровели.  Общее количество летальных исходов достигло 43.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 470 человек. В коронавирусных госпиталях 127 человек, из них 15 в тяжелом состоянии. 

 

Тэги: МФЦ, коронавирус

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