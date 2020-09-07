39 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

07.09.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 39 пациентам. Из них 22 в Череповце, 11 в Вологде, три в Тотемском районе. по одному в Вытегорском, Верховажском, Череповецком районах. 

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 692 пациентам. Большая часть из них  —3 119 — уже выздоровели.  Общее количество летальных исходов достигло 43.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 470 человек. 

Как ранее сообщал NewsVo, 5 сентября в оперштабе Вологодской области сообщили сразу о четырех новых случаях смерти пациентов с подтвержденным COVID-19. Это три жительницы областной столицы 95, 92 и 72 лет, а также 80-летний череповчанин.

Тэги: коронавирус

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