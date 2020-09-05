Оперштаб сообщил о четырех погибших пациентах с коронавирусом в Вологодской области

05.09.2020 [Общество]

5 сентября оперштаб по коронавирусу в Вологодской области сообщил сразу  о четырех новых случаях смерти пациентов с подтвержденным COVID-19. 

— Жертвами COVID-19 стали три жительницы областной столицы 95, 92 и 72 лет, а также 80-летний череповчанин. Все пациенты были госпитализированы в моногоспитали в тяжелом состоянии, имели сопутствующие заболевания. Вся необходимая помощь была оказана, однако спасти их медикам не удалось, — сообщает сайт правительства Вологодской области.

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 38 пациентам. Из них 26 в Череповце, пять в Вологде, три в Грязовецком районе, по одному в Великоустюгском, Чагодощенском, Вашкинском, Вологодском районах. 

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 557 пациентам. Большая часть из них  —3 114 — уже выздоровели.  Общее количество летальных исходов достигло 43.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 400 человек. 

Тэги: коронавирус

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