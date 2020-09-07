Суд оштрафовал череповчанку, которая напала на женщину-полицейского и похитила её видеорегистратор

В Череповце суд огласил приговор 33-летней местной жительнице, признанной виновной в применении насилия в отношении полицейского и краже видеорегистратора.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл вечером 8 июня 2020 года. Обвиняемая распивала спиртное в компании знакомых во дворе дома на улице Архангельской, когда к ним подошли полицейские. Во время разбирательства подсудимая поочерёдно напала на двух полицейских, чтобы воспрепятствовать задержанию своего знакомого за отказ прекратить пьянку на улице. Кроме того, череповчанка похитила видеорегистратор, который ранее сбила с формы сотрудницы полиции. Украденное устройство она позже выбросила.

Женщина полностью признала вину. Дело слушалось в особом порядке, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, подсудимой назначено наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.