Череповчанка напала на женщину-полицейского и похитила ее видеорегистратор

25.08.2020 [Общество]

В Череповце завершено следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении 33-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и краже полицейского видеорегистратора. 

По версии следствия, инцидент произошёл во дворе дома на улице Архангельской в июне 2020 года. Обвиняемая распивала спиртное в компании знакомых, когда к ним подошли полицейские.

«Во время разбирательства обвиняемая поочередно напала на двух полицейских, которым рукой сдавливала шеи с тем, чтоб воспрепятствовать задержанию своего приятеля, отказавшегося прекратить пьянку на улице. При этом, повалила на землю женщину-полицейскую. Одновременно, обвиняемая рукой сбила регистратор информации, крепившийся к форме сотрудницы полиции. Когда очевидцы оттащили ее от потерпевшей, она скрытно подняла и похитила регистратор стоимостью свыше 15 тысяч рублей. После чего скрылась с места происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В ходе расследования женщина призналась в содеянном и рассказала, что выбросила украденный регистратор. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Череповчанке грозит крупный штраф, либо до 5 лет принудительных работ, либо до 6 месяцев ареста, либо лишения свободы на срок до 5 лет.

Тэги: следственный комитет, напал на полицейского

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Ситуацию с распространением коронавируса в Вологодской области назвали удовлетворительной
В Вологде на реке затонуло судно «Капитан Артюшин»
В Вологодской области двое пациентов с COVID-19 пытались сбежать из «скорой» по пути в госпиталь
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Великоустюгском районе
Встречу солиста группы «Звери» Романа Билыка с вологжанами прервала полиция
В Вологде из-за сообщения о минировании эвакуируют людей из детсадов
В Вытегорском районе женщина погибла в лобовом столкновении «Киа» и «Форда»
33 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Солиста «Зверей» Романа Билыка огорчил мусор на набережной Вологды
Водолазы не смогли найти пробоин на затонувшем в Вологде судне «Капитан Артюшин»
23.08.2020 [БлогоVO]

Настоящий диагноз: «Кома неясного генеза»

951
0
24.08.2020 [БлогоVO]

Чёрный чёрный лебедь, военрук Лукашенко, безмен истории и несгибаемый Хабаровск

676
0
21.08.2020 [БлогоVO]

Всё это в нашей стране уже было. Из сообщения ТАСС (18 мая 1984 г.)

1115
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Секреты старого буфета» расскажут посетителям Дома-музея Ивана Милютина в Череповце
Владельцы «Фосагро» Гурьевы вошли в топ-10 богатейших семейных кланов России
Череповчанка напала на женщину-полицейского и похитила ее видеорегистратор
Общегородское обсуждение благоустройства Осановской рощи в Вологде пройдет онлайн 25 августа
Трое череповчан арестованы по подозрению в незаконном производстве и обороте порнографии
Том Сойер Фест в Вологде возобновляет работы по покраске дома на проспекте Победы
31 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки
 
24.08.2020 [Культура]

«Перед нами оживает история»: археолог Лариса Андрианова о ходе раскопок в центре Вологды

1142
0
25.08.2020 [БлогоVO]

А при чем здесь депутат?!

123
0
25.08.2020 [Обзор Прессы]

Игорь Шайтанов о литературе «культурных гнезд»

119
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика