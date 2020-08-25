Череповчанка напала на женщину-полицейского и похитила ее видеорегистратор

В Череповце завершено следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении 33-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и краже полицейского видеорегистратора.

По версии следствия, инцидент произошёл во дворе дома на улице Архангельской в июне 2020 года. Обвиняемая распивала спиртное в компании знакомых, когда к ним подошли полицейские.

«Во время разбирательства обвиняемая поочередно напала на двух полицейских, которым рукой сдавливала шеи с тем, чтоб воспрепятствовать задержанию своего приятеля, отказавшегося прекратить пьянку на улице. При этом, повалила на землю женщину-полицейскую. Одновременно, обвиняемая рукой сбила регистратор информации, крепившийся к форме сотрудницы полиции. Когда очевидцы оттащили ее от потерпевшей, она скрытно подняла и похитила регистратор стоимостью свыше 15 тысяч рублей. После чего скрылась с места происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В ходе расследования женщина призналась в содеянном и рассказала, что выбросила украденный регистратор. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Череповчанке грозит крупный штраф, либо до 5 лет принудительных работ, либо до 6 месяцев ареста, либо лишения свободы на срок до 5 лет.