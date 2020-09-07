Алексея Навального вывели из комы, его состояние улучшилось

Состояние оппозиционера Алексея Навального улучшилось, он выведен из медикаментозной комы и начал реагировать на речь. Сообщение об этом появилось на странице немецкой клиники «Шарите» в Twitter. Специалисты отмечают, что оценивать долгосрочные последствия отравления Навального пока рано.

Как ранее сообщал NewsVo, Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер попал в реанимацию омской больницы. Там врачи пришли к выводу, что основной причиной болезни пациента стало нарушение обмена веществ. После его перевезли в Берлин, где в "Шарите" подтвердили догадки родственников и знакомых, заявив, что Алексей был отравлен субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Позже военные токсикологи установили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, был отравлен «Новичком» в городе Солсбери. Пострадала и его дочь Юлия. С 2010 года Скрипаль проживал в Великобритании. За четыре года до этого он был лишен воинского звания и осужден за шпионаж в пользу английских спецслужб.