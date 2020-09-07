В Вытегре бывший специалист районного лесничества подозревается в получении взятки

07.09.2020 [Происшествия]

В Вытегре следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего специалиста районного отдела государственного лесничества, подозреваемого в получении взятки.

По версии следствия, в сентябре 2019 года, подозреваемая, занимая указанную должность, получила 15 тысяч рублей от директора лесозаготовительной организации за совершение в его пользу действий, входивших в её служебные полномочия.

«Предприниматель, присмотрев себе лес, хотел ускорить оформление необходимых документов, поскольку лесоустройство в нужных ему делянках проводилось около 20 лет назад, и информация не соответствовала фактическому состоянию лесных насаждений. За это специалист отдела потребовала деньги из расчета 5 тысяч рублей за делянку», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее NewsVo сообщал, что ранее в Вытегре за взятки также осудили мужчину, занимавшего должность старшего специалиста лесничества. Его признали виновным в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Он пошел на это, чтобы «оказать услугу» бизнесмену, желавшему приобрести лес. Специалист получил 10 тысяч рублей взятки за незаконные действия — «производство работ по отводу лесосеки и оказание помощи в подготовке документов, необходимых для последующего заключения договора купли-продажи лесных насаждений». Подсудимый вину в совершении преступлений не признал, но при этом отказался от дачи показаний. В качестве наказания бывшему специалисту лесничества назначили один год исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.

Тэги: взятки

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