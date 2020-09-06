36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 36 пациентам. Из них 14 в Череповце, 12 в Вологде, по два в Нюксенском и Тотемском районах, по одному в Вологодском, Вожегодском, Грязовецком, Череповецком, Белозерском и Никольском районах.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 593 пациентам. Большая часть из них —3 118 — уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 43. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 432 человека.

Как ранее сообщал NewsVo, 5 сентября в оперштабе Вологодской области сообщили сразу о четырех новых случаях смерти пациентов с подтвержденным COVID-19. Это три жительницы областной столицы 95, 92 и 72 лет, а также 80-летний череповчанин.