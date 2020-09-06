36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области

06.09.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 36 пациентам. Из них 14 в Череповце, 12 в Вологде, по два в Нюксенском и Тотемском районах, по одному в Вологодском, Вожегодском, Грязовецком, Череповецком, Белозерском и Никольском районах.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 593 пациентам. Большая часть из них  —3 118 — уже выздоровели.  Общее количество летальных исходов достигло 43.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 432 человека. 

Как ранее сообщал NewsVo, 5 сентября в оперштабе Вологодской области сообщили сразу  о четырех новых случаях смерти пациентов с подтвержденным COVID-19. Это три жительницы областной столицы 95, 92 и 72 лет, а также 80-летний череповчанин.

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде написали открытое письмо губернатору с просьбой запретить высаживать детей из автобусов
В Соколе судили выпускника, пронесшего шпаргалку на ЕГЭ
Погибшего в полиции Сергея Пахолкова похоронят 6 сентября
Директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву опросил следователь
Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с фурой на трассе под Вологдой
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Трех череповчан арестовали по подозрению в организации сети порностудий
Эксперт подтвердил целесообразность кольцевого движения на перекрестке улиц Конева и Можайского в Вологде
Жителю Великоустюгского района грозит до шести лет лишения свободы за кражу металла с чужой дачи
В Вологде задержали Евгения Доможирова из-за неуплаченного штрафа
04.09.2020 [Общество]

В Чагоде вновь сорваны сроки реконструкции стадиона

701
0
04.09.2020 [Общество]

В Вологде задержали Евгения Доможирова из-за неуплаченного штрафа

2244
0
03.09.2020 [Общество]

Жене умершего в отделении полиции Вологды Сергея Пахолкова не дают ознакомиться с материалами дела

1752
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Шекснинском районе
Оперштаб сообщил о четырех умерших пациентах с коронавирусом в Вологодской области
В Кич-Городецком районе задержали сбежавшего из отделения полиции подозреваемого
Погибшего в полиции Сергея Пахолкова похоронят 6 сентября
Вологодскому оппозиционеру стало плохо на заседании суда после задержания: его госпитализировали
Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака
 
04.09.2020 [Общество]

Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака

2167
0
06.09.2020 [БлогоVO]

Ох, уж эта набережная! Совершил «инспекцию». Грязи по… хотел сказать по колено, но бери выше

277
0
05.09.2020 [Обзор Прессы]

Владимир Лупандин: «Я не путешествую и почти нигде не бываю, но мои гравюры перемещаются по всему миру»

434
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика