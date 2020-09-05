Вологодскому оппозиционеру стало плохо на заседании суда после задержания: его госпитализировали

Оппозиционера Евгения Доможирова увезли в больницу прямо из зала суда. Ему стало плохо во время заседания. До этого он провёл ночь в отделе полиции, так как был задержан из-за неявки по требованию пристава.

«Итого. Меня положили в больницу с повышенным давлением. Судья не очень хотела отпускать, но врачи скорой молодцы, настояли жёстко. В целом болеть мало хорошего, но лучше, чем спецприемник. И напомню, главная причина моего ареста — похороны погибшего Сергея Пахолкова», — написал Доможиров Twitter.

Судья согласовывает с кем-то.

Требует от скорой помощи какие то справки. pic.twitter.com/oXwjQbUHL8 — Евгений Доможиров (@Domozhiroff) September 5, 2020

Жена политика Ольга отметила, что давление у супруга было высоким ещё накануне. Ночь в полиции он провёл без необходимых ему лекарств. К Доможирову также не пустили одного из его защитников.

Как писал NewsVo, оппозиционера задержали накануне днём у стройки детсада на улице Ярославской в Вологде. Его доставили в отдел УФССП, где вологжанину предъявили решение суда, согласно которому ему был назначен штраф по административной статье о побоях. «Был осуждён за побои некоему Баданину 4 апреля 2020 года в момент карантина, когда даже здание АдГорода было официально закрыто», — констатировал политик. На него составили протокол из-за неявки по требованию пристава — по ст. 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания». В тот момент, как говорит глава движения «Вместе», он был на лечении с детьми.