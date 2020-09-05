Вологодскому оппозиционеру стало плохо на заседании суда после задержания: его госпитализировали

05.09.2020 [Общество]

Оппозиционера Евгения Доможирова увезли в больницу прямо из зала суда. Ему стало плохо во время заседания. До этого он провёл ночь в отделе полиции, так как был задержан из-за неявки по требованию пристава. 

«Итого. Меня положили в больницу с повышенным давлением. Судья не очень хотела отпускать, но врачи скорой молодцы, настояли жёстко. В целом болеть мало хорошего, но лучше, чем спецприемник. И напомню, главная причина моего ареста — похороны погибшего Сергея Пахолкова», — написал Доможиров Twitter.  

Жена политика Ольга отметила, что давление у супруга было высоким ещё накануне. Ночь в полиции он провёл без необходимых ему лекарств. К Доможирову также не пустили одного из его защитников.

Как писал NewsVo, оппозиционера задержали накануне днём у стройки детсада на улице Ярославской в Вологде. Его доставили в отдел УФССП, где вологжанину предъявили решение суда, согласно которому ему был назначен штраф по административной статье о побоях. «Был осуждён за побои некоему Баданину 4 апреля 2020 года в момент карантина, когда даже здание АдГорода было официально закрыто», — констатировал политик. На него составили протокол из-за неявки по требованию пристава — по ст. 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания». В тот момент, как говорит глава движения «Вместе», он был на лечении с детьми. 

Тэги: Евгений Доможиров

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде написали открытое письмо губернатору с просьбой запретить высаживать детей из автобусов
В Соколе судили выпускника, пронесшего шпаргалку на ЕГЭ
36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
Директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву опросил следователь
Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с фурой на трассе под Вологдой
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Трех череповчан арестовали по подозрению в организации сети порностудий
Эксперт подтвердил целесообразность кольцевого движения на перекрестке улиц Конева и Можайского в Вологде
Погибшего в полиции Сергея Пахолкова похоронят 6 сентября
С забетонированной набережной в Вологде отваливаются камни
05.09.2020 [Общество]

Погибшего в полиции Сергея Пахолкова похоронят 6 сентября

2100
0
05.09.2020 [Общество]

Вологодскому оппозиционеру стало плохо на заседании суда после задержания: его госпитализировали

824
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Оперштаб сообщил о четырех погибших пациентах с коронавирусом в Вологодской области
В Кич-Городецком районе задержали сбежавшего из отделения полиции подозреваемого
Погибшего в полиции Сергея Пахолкова похоронят 6 сентября
Вологодскому оппозиционеру стало плохо на заседании суда после задержания: его госпитализировали
Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака
Послание в бутылке нашли при реставрации дома Засецких в Вологде
Жителей и гостей Вологды приглашают на медицинскую экскурсию 6 сентября
 
04.09.2020 [Общество]

Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака

1523
0
05.09.2020 [БлогоVO]

Сегодня в Вологду прибыл паровоз П 36

210
0
05.09.2020 [Обзор Прессы]

Владимир Лупандин: «Я не путешествую и почти нигде не бываю, но мои гравюры перемещаются по всему миру»

212
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика