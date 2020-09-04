В Вологде задержали Евгения Доможирова из-за неуплаченного штрафа

В Вологде у стройки детсада на улице Ярославской днем 4 сентября приставы задержали главу движения «Вместе» Евгения Доможирова. Его доставили в отдел УФССП, где вологжанину предъявили решение суда, согласно которому ему был назначен штраф по административной статье о побоях.

— Что характерно. Узнал, что был осуждён за побои некоему Баданину 4 апреля 2020 года в момент карантина, когда даже здание АдГорода было официально закрыто, — написал Доможиров на своей странице в Twitter.

Кроме того, как сообщает Доможиров, на него хотят составить протокол из-за неявки по требованию пристава - по ст. 20.25 КоАП "Уклонение от исполнения административного наказания". В тот момент, как говорит глава движения "Вместе", он был на лечении с детьми.

В настоящий момент на вологжанина составляют протокол об административном задержании.