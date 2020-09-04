Презентация работ фестиваля малых архитектурных форм «День ангела» пройдёт в Вологде 5 сентября

Выставка работ фестиваля малых архитектурных форм «День ангела» пройдет в Вологде 5 сентября. Увидеть работы можно будет с 10:00 до 14:00 на территории храма Константина и Елены на проспекте Победы, 85.

В программе: бесплатные мастер-классы народного творчества, благотворительная ярмарка и фотозона с работами фестиваля – деревянными, расписными и металлическими ангелами.

По окончании выставки работ на площадке у храма Константина и Елены созданные для фестиваля ангелы будут отправлены в воскресные школы и культурные учреждения Вологды.

Организатор фестиваля - Миссионерский отдел Вологодской епархии. Мероприятие проводится на средства Фонда президентских грантов. Изначально планировалось провести этот фестиваль в рамках Дня города Вологды, но из-за карантинных ограничений время и место его проведения пришлось перенести.