В Чагоде вновь сорваны сроки реконструкции стадиона, работы на котором должны были завершить еще в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение о проведении реконструкции приняли в январе 2019 года в ходе градсовета под председательством губернатора. Районная газета "Искра" тогда писала, что в Чагоде будет стадион, аналогов которому нет в регионе.

Госконтракт стоимостью 41,5 млн. рублей был заключен в апреле 2019 года с ООО «СпортФьючер» из Ленинградской области, директор - Михаил Ермаков. К 10 октября того же года работы должны были быть завершены. Однако этого не произошло - подрядчик продлевал сроки контракта через суд.

На объекте, как отмечает пресс-служба, сейчас проведены все подготовительные работы, отремонтированы площадки, установлено ограждение. Возникли проблемы с искусственным покрытием. Качество выполненных работ и примененных материалов (искусственный газон, резиновая крошка) не соответствовало требованиям конкурсной документации и нормативам, в связи с этим работы не были приняты.

Подрядчик говорит, что газон вовремя не заменили по ряду причин: задержка в поставке из Китая в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, а также ошибочная поставка газона не той марки. Подрядчиками была повторно заказан искусственный газон. 3 сентября покрытие завезено на объект. На выполнение работ при хорошей погоде по технологии потребуется около трех недель.

«Подрядчик неоднократно продлевал действие контракта – до 31 мая, 3 сентября… Сегодня закончился очередной срок исполнения контракта, но работы на поле не завершены, - рассказал заместитель губернатора Антон Стрижов. - Приняты жесткие решения: сегодня же возобновить работы на объекте и в максимально короткий срок их завершить. В противном случае администрация района будет вынуждена подать на расторжение контракта, что повлечет за собой незавершение реконструкции объекта. Этого допустить категорически нельзя. Подрядчик сегодня подтвердил готовность завершить работы. Администрации района дано поручение жестко контролировать ход работ. Местные власти держали на контроле этот объект постоянно, именно поэтому и была выявлена поставка некачественного оборудования. Сейчас нужно приложить максимум усилий, чтобы объект завершить».

Ранее NewsVo сообщал, что в администрации Белозерска проведут служебную проверку из-за сорванных сроков ремонта двух объектов. Речь идет о реконструкции центрального стадиона и капремонт спортивной площадки возле школы № 1.