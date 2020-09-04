Следователи подтвердили факт побега из отдела полиции в Кичменгском Городке подозреваемого в двойном убийстве

04.09.2020 [Происшествия]

В региональном управлении Следственного комитета подтвердили факт побега задержанного по подозрению в двойном убийстве из отдела полиции в Кичменгском Городке. Отмечается, что мужчина в наручниках выпрыгнул из окна второго этажа.

— Накануне вечером следователи объявили мужчине о его задержании по подозрению в совершении убийства 31-летней супруги и ее 5-летней дочери. Подозреваемый написал явку с повинной, признавшись в содеянном. Находясь в отделе полиции в связи с проведением с его участием следственных действий, мужчина, находясь в наручниках, внезапно бросился к окну, выпрыгнул со второго этажа и скрылся, — говорится в сообщении СКР.

Сбежавший подозреваемый объявлен в розыск, на месте работает следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов и сотрудников отдела по расследованию особо важных дел аппарата управления СК России по Вологодской области.

Как NewsVo сообщал ранее, утром 3 сентября после тушения пожара в доме на улице Соловьева в деревне Ушаково Кичменгско-Городецкого района были найдены тела 31-летней женщины и ее 5-летней дочери. При их осмотре следователи обнаружили следы насильственной смерти — колото-резаные раны головы и тела. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан 25-летний супруг погибшей.

Следователи полагают, что в ночь на 3 сентября между мужчиной и его женой произошла ссора, в ходе которой он стал наносить супруге удары ножом, а после набросился на ее пятилетнюю дочь. После убийства он попытался скрыть следы преступления, устроив пожар.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, убитая была беременна.

Приметы подозреваемого: рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет в камуфляжную куртку с капюшоном серого цвета, в черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции, либо позвонить по телефонам: 8(81740) 2-16-29, 8-999-097-21-91, 8-999-097-21-95, 8-999-097-21-87 или 02.

 

 

 

Тэги: убийство, побег, полиция

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