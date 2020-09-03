Суд оштрафовал защитника сквера на Ярославской в Вологде Олега Малиновского за неповиновение полицейскому

3 сентября в Вологде суд оштрафовал защитника сквера на улице Ярославской Олега Малиновского на 500 рублей по 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). В отношении Сергея Пахолкова административное дело прекратили в связи со смертью подозреваемого, сообщил NewsVo юрист Роман Морозов.

Ранее NewsVo сообщал, что защитников сквера Олега Малиновского и Сергея Пахолкова задержали возле стройки детсада на улице Ярославской днем 26 августа. В тот день активисты самостоятельно ограничили проезд к стройплощадке и поставили блок-пост на подъезде к стройке. Они требовали соблюдения законодательства и полного прекращения использования этого земельного участка без согласования с собственниками жилья. На место приехали полицейские и с помощью привлеченных рабочих попытались убрать с дороги бетонные блоки и машину. Пахолков стоял на одном из блоков, мешая их увезти, за это на него решили составить протокол о невыполнении требований полицейского. Во время задержания Сергей упал с бетонного блока - очевидцы произошедшего считают, что это произошло по вине полицейских. Позже в отделении ему стало плохо, ему несколько раз вызывали "скорую", но в итоге днем 27 августа мужчина скончался. По факту смерти задержанного возбудили уголовное дело, а УМВД пообещало провести служебную проверку.