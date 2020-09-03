Поезд на паровозной тяге прибудет на вокзал Вологды 5 сентября

03.09.2020 [Культура]

Паровоз П-36 прибудет на железнодорожный вокзал Вологды в ближайшую субботу, 5 сентября. В рамках акции «Голосами Победы» он доставит вагоны с артистами и исторической экспозицией.

Этот паровоз П-36 был выпущен в 1955 году и в народе получил прозвище «Генерал» за характерные цветные полосы «лампасы» по бокам. 

– В рамках акции выступят артисты, а все желающие смогут сфотографироваться рядом с паровозом, посетить обновленный вагон исторического наследия, реконструированный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: корпус вагона был заново выкрашен, в выставочном зале установлены новые витрины, обновлён общий интерьер. Также обновлена и экспозиция: она охватывает период истории железной дороги со второй половины 19 века до наших дней. Среди экспонатов вагона - железнодорожная форма, инструменты и сигнальные фонари, электрожезловый аппарат Вебба-Томпсона, устройства сигнализации и связи 20 века, рельсы и многое другое, – сообщает сайт СЖД.

Паровоз П-36 до недавнего времени был экспонатом – он 30 лет стоял на постаменте станции Шарья. В 2018 году паровоз-памятник отправился на реконструкцию, после которой стал участвовать в ретро-движении на Северной железной дороге.

Вагон исторического наследия был открыт на СЖД в 2020 году. В течение 17 лет вагон в рамках экскурсионной работы проехал порядка 300 тысяч километров (7раз вокруг Земли по экватору), а его посетителями стали более 50 тысяч человек. 

На станции Вологда-1 концерт начнется 5 сентября в 11.25. Затем поезд отправится дальше. 

Вход бесплатный. 

Организаторы мероприятия просят посетителей соблюдать социальную дистанцию и использовать медицинские маски при посещении вагона исторического наследия.

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Тэги: поезд

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