Полицейские вычислили мошенников, похитивших 7 млн. рублей у жительницы Череповца

Полицейские из Вологодской области вычислили мошенников, которые похитили более 7 млн. рублей у 59-летней жительницы Череповца. NewsVo писал об этом преступлении в октябре прошлого года.

В полиции череповчанка рассказала, что в середине июля ей позвонила женщина, которая представилась сотрудником отдела компенсационных выплат. Звонившая сообщила, что череповчанке полагается возврат денежных средств — всего более 400 тысяч рублей — за ранее приобретенные БАДы, поскольку деятельность выпускавшей добавки фирмы признана незаконной. Пенсионерку убедили в том, что для получения компенсации необходимо осуществить несколько переводов в счет оплаты страховой премии. Сначала женщина перевела мошенникам 29 500 рублей.

После этого ей стали звонить из банков и говорить, что теперь ей нужно перечислить деньги в качестве оплаты пошлин и страховок, инкассации, охраны, курьерской доставки и других услуг. За два с половиной месяца пострадавшая перевела мошенникам 7,1 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе, это были ее сбережения. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, «Мошенничество».

— Сотрудниками отделения по раскрытию мошенничеств и преступлений, совершенных дистанционным способом УМВД России по г. Череповцу в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что точки, так называемые, колл-центры были расположены на территории Санкт-Петербурга. Также сотрудники череповецкой полиции установили, что мошенники постоянно меняли место дислокации, переезжая на новые адреса. В качестве офиса мошенники использовали помещения, которые находили в укромных, закрытых местах, на первых и цокольных этажах жилых зданий, чтобы меньше привлекать внимания. На работу в колл-центр принимали жителей различных городов, как России так и стран Ближнего Зарубежья, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В итоге пять подозреваемых в мошенничестве лиц были задержаны в Санкт-Петербурге и Уфе. Один из них отвечал за техническую составляющую колл-центра и настраивал оборудование, женщина выступала в роли управляющей данного заведения, другие выполняли роли операторов.

— В ходе допроса один из подозреваемых пояснил, что женщина настолько легко расставалась со своими деньгами и доверяла звонящим, что на определенное время у злоумышленников закончились идеи для обмана и они оставили «клиентку» в покое. Но переехав на новый адрес, «работа» не шла и, подняв имевшуюся клиентскую базу, один из злоумышленников вспомнил про доверчивую череповчанку, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Из офиса мошенников в ходе обыска изъяли телефоны, сим-карты, клиентские базы данных лиц, которые ранее приобретали различные БАДы и другие улики. Проводятся необходимые следственные действия, собираются доказательства преступлений задержанных. Уже установлена причастность этих лиц к совершению аналогичных преступлений как на территории Вологодской области, так и других субъектов страны.