В Череповце увеличили количество автобусов на городских маршрутах

01.09.2020 [Общество]

Дополнительные автобусы выпустят на линию перевозчики Череповца. 

— Муниципальная автоколонна и компания «Новотранс» выпустят на линию еще 22 машины. На маршруте № 31 дополнительно появятся 5 автобусов, на 39-м — 4, на 37-м — 2 дополнительных автобуса. Кроме того, в город возвращаются «гармошки». Они выйдут на маршруты № 2 и 18, — сообщил на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Кроме того, с 1 сентября возобновит работу автобус № 32 и начнет курсировать маршрут № 9. Из-за ремонта сетей на Красной, пока он будет ходить по Первомайской, а с 6 сентября вернется на свой постоянный маршрут, отметил Германов.

Ранее NewsVo со ссылкой на мэрию Череповца также сообщал, что до 10 сентября проезд на новом низкопольном трамвае, который поступил в город на тестирование, для пассажиров будет бесплатным. Вагон модели 71−415, полностью низкопольный, с 1 сентября курсирует по маршруту № 4. 

В Вологде же с 1 сентября возобновил работу автобусный маршрут №37Э. Проезд до Молочного в автобусах ООО «ВологдаТранс» подорожал до 35 рублей, а единый проездной больше не действует.

Тэги: общественный транспорт, мэрия Череповца

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