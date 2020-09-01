В двух детсадах Вологодской области 1 сентября воспитанников не примут из-за ремонтных работ

Два детсада в Бабушкинском и Кичменгско-Городецком районах не откроются 1 сентября: там не успели завершить ремонт, сообщает сайт регионального правительства.

«Не на всех объектах образования будут завершены ремонтные работы к 1 сентября 2020 года, - отметила замгубернатора Лариса Каманина. - Так, два детсада в Бабушкинском и Кичменгско-Городецком районах откроются после завершения работ в октябре. Сегодня дети распределены по другим учреждениям. После 1 сентября продолжатся работы еще на 25 объектах образования. Эти работы не повлияют на ход образовательного процесса. Речь идет о благоустройстве территории, ремонте стадионов, фасадов».

Как ранее сообщал NewsVo, к Дню знаний не успели также достроить школу в Соколе. В пресс-службе губернатора отмечают, что это произошло из-за задержки сроков поставок в условиях пандемии. На данный момент перед строителями поставлена задача обеспечить завершение работ к 3 октября 2020 года.

В двух сельских малокомплектных школах в регионе – в селе Шебеньгский Погост Тарногского района и в деревне Лодейка Великоустюгского района - в этом году произошли пожары.

«Прошу взять на контроль обеспечение всем необходимым на начало учебного процесса учащихся в этих школах. Мы говорили о проведении работ по ремонту дорожной сети и закупке при необходимости школьных автобусов для доставки людей в те школы, которые определены для начала учебного года из малокомплектных школ», - отметил Олег Кувшинников.