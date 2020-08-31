В школах и детсадах Вологды включают отопление

С 31 августа в Вологде начали подключать отопление в школах и детсадах. Об этом в ходе прямого эфира сообщил мэр Сергей Воропанов.

— На данный момент в целом по жилому фонду процент готовности составляет 87%. Подчеркну, что здесь речь идет о подписанных актах, фактически работы выполнены на большем объеме. С сегодняшнего дня начали подключать отопление в наших школах и детсадах. Работа началась, она обычно занимает до двух дней, поэтому я думаю, что уже завтра все школы и все детсады будут подключены к отоплению. Очень важно, чтобы дети находились в сухих помещениях, чтобы им было комфортно, — отметил Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что в День знаний вместо праздника на площади Революции для школьников Вологды организуют «День занимательных наук» в онлайн-формате. Школьников ждут уроки краеведения с Дедом Морозом, литературные путешествия с сотрудниками библиотек и интерактивным музеем «Поляна сказок», научные чудеса от Музея Эйнштейна, физкультура с мастерами спорта международного класса Константином Петряшовым и Максимом Цветковым, урок рисования на пленэре от художественной школы им. В. Н. Корбакова, мастер-классы по лепке и работе с папье-маше и многое другое.