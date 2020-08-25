Онлайн-линейка первоклассников пройдет в Вологде 1 сентября

В День знаний вместо праздника на площади Революции для школьников Вологды организуют «День занимательных наук» в онлайн-формате. Школьников ждут уроки краеведения с Дедом Морозом, литературные путешествия с сотрудниками библиотек и интерактивным музеем «Поляна сказок», научные чудеса от Музея Эйнштейна, физкультура с мастерами спорта международного класса Константином Петряшовым и Максимом Цветковым, урок рисования на пленэре от художественной школы им. В.Н.Корбакова, мастер-классы по лепке и работе с папье-маше и многое другое. Среди участников марафона также детская музыкальная школа №4, молодежный экспериментальный театр-студия «Сонет», Вологодский музей детства, молодежный центр «ГОР.СОМ35».

— Это будут уроки по 10 предметам с весьма необычными учителями, креативные переменки и физкультминутки с известными спортсменами, вопросы, викторины и, конечно, подарки для самых прилежных учеников. Особенно значим День знаний для тех, кто идет первый раз в первый класс! Поэтому в рамках марафона пройдет онлайн-линейка первоклассников, которых в этом году в Вологде более 5000. Мы предлагаем родителям уже сейчас присылать фотографии своих первоклассников, и вся Вологда 1 сентября увидит будущее нашего города в рамках марафона, — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Фотографии для участия в онлайн-линейке первоклассников можно загружать в соответствующий альбом в группе «Мы-вологжане». Организаторы отмечают: фото должно быть портретным, отражать готовность ребенка к школе. Кроме того, необходимо подписать имя и фамилию первоклассника и номер школы. Фотографии участников онлайн-линейки принимаются до 30 августа. Снимки будут показаны в ходе онлайн- марафона.

«День занимательных наук» стартует 1 сентября в 12.00 на официальном сайте Администрации Вологды, сайте «Вологда.РФ», группах «Вологда.РФ» и «Мы вологжане» в социальной сети и других интернет-ресурсах. Проверить свои знания по разным предметам поможет викторина в конце каждого блока уроков, победители которой получат призы: сладкие сюрпризы, сертификаты, книги.

Ранее NewsVo сообщал, что 1 сентября в школах Вологодской области торжественные линейки, посвященные началу учебного года, пройдут для первоклассников и выпускников. По данным пресс-службы главы региона, в школы Вологодской области 1 сентября пойдут 139,2 тысячи человек, из них 16,4 тысяч первоклассников.