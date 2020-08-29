32 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

29.08.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 32 пациентам. Из них в Череповце 15, в Вологде 11, три в Грязовецком районе, по одному в Харовском, Кирилловском и Вологодском. 

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 310 пациентам. Большая часть из них — 2 863 — уже выздоровели.  Болезнь закончилась летальным исходом в 35 случаях - плюс один умерший за сутки.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 412 человек. 

Ранее NewsVo сообщал, что с 27 августа в Вологодской области разрешена работа театров, кинотеатров, домов культуры, аквапарков. Учреждения культуры должны будут соблюдать ряд условий: загрузка залов не более 50%, рассадка зрителей в шахматном порядке. Кроме того, организациями должны соблюдаться требования Роспотребнадзора по организации работы в условиях распространения коронавируса.

Тэги: коронавирус

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